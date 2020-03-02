Милованов собрался бороться с теневой занятостью в строительстве

Ранее подобная кампания состоялась в сфере торговли товарами и услугами, а после ее завершения оформлено более 123 тысяч человек.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов анонсировал проведение кампании по детенизации занятости в строительной отрасли, о чем он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

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"Продолжаем кампанию по детенизации занятости. Сегодня стартовала вторая волна разъяснительной кампании. На этот раз – в строительстве. На первом этапе до 20 марта инспектори будут информировать работодателей, никаких принудительных мероприятий применять не будут. А уже на втором этапе, инспекционном, как говорят, "Кто не спрятался, я не виноват": будут накладывать штрафы, если выявят незадекларированный труд", - написал он.

По словам Милованова, ранее подобная кампания состоялась в сфере торговли товарами и услугами, а после ее завершения оформлено более 123 тысяч человек.

По его словам, в течение 2020 года подобная работа по детенизации будет проводиться в отраслях сельского хозяйства, транспорта и курьерской деятельности.

Как сообщал УНИАН, в январе премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров намерен бороться с теневой добычей строительных материалов в стране, а также заняться легализацией трудовых отношений в строительной отрасли.