Теневые операции в Украине составляют четверть ВВП – исследование

По итогам подобных исследований в 33 странах уровень теневой экономики составил от 10,1% до 26,9% ВВП.

Теневые операции в Украине составляют 23,8% официального ВВП, или 846 миллиардов гривень.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на исследование компании Ernst&Young при поддержке Mastercard в рамках меморандума с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, НБУ и Государственной службой статистики Украины.

Отмечается, что по итогам подобных исследований Ernst&Young в 33 странах, в том числе в Чехии, Польше, Словении, Словакии, Хорватии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Сербии, - уровень теневой экономики составил от 10,1% до 26,9% ВВП.

При этом в Украине 19,7% ВВП составляет наличная теневая экономика, а 4,1% ВВП - домашнее производство для собственного пользования, то есть, неденежная теневая экономика.

Также сообщается, что, согласно предыдущим исследованиям в европейских странах, увеличение доли безналичных платежей на 100% способствует сокращению уровня теневой экономики на 0,6-3,7% от ВВП, а государственные доходы увеличиваются на 0,1-0,8% от ВВП.

Как сообщал УНИАН, количество операций с использованием платежных карт в Украине в 2019 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 29% - до 5 миллиардов штук, а объем этих операций - на 24%, до 3,6 триллиона гривень.