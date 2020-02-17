В пятницу Рада планирует заслушать отчет о работе правительства
В пятницу, 21 февраля, Верховная Рада планирует заслушать отчет о работе правительства.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
Он отметил, что в парламент поступил отчет правительства. «Если я не ошибаюсь, то он уже должен быть на сайте Верховной Рады или в ближайшее время он там появится», - уточнил спикер.
Разумков добавил, что комитеты должны в среду его рассмотреть.
При этом он отметил, что Рада не может принимать положительное или отрицательное решение о работе правительства, поскольку оно имеет годичный иммунитет.
«Поскольку постановления как такового не может быть, поскольку у нас программа правительства утверждена и проголосовать либо положительный, либо отрицательный вывод по поводу работы правительства мы сейчас не можем (после принятия программы правительства запрещено принимать решение об отставке правительства в течение года - УНИАН)», - сказал Разумков.
Он добавил, что после рассмотрения комитетами отчета правительства в пятницу, 21 февраля, состоится отчет Кабмина вместо Часа вопросов к правительству.