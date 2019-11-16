Суд вернул Киеву 1,8 га земли на Рыбальском острове
Суд вернул Киеву 1,8 га земли на Рыбальском острове стоимостью 86 млн грн.
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Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, в ходе расследования уголовного производства правоохранители выявили факт незаконного изъятия из собственности территориальной громады земельного участка по ул. Электриков, 20-А в Подольском районе Киева на основании постановления районного суда Донецкой области.
"Действуя в интересах общества, прокуратура заявила иск об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения. Иск был удовлетворен в полном объеме.
На сегодняшний день по результатам принятых прокуратурой мер решение суда реально выполнено - земельный участок стоимостью 86 млн гривень на Рыбальском острове возвращен в коммунальную собственность путем внесения соответствующих данных в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование по факту незаконного завладения имуществом коммунальной собственности продолжается.