Суд арестовал корпоративные права и имущество "Кузницы на Рыбацком" – ГБР

Государственное бюро расследований расследует уголовное производство в отношении сделки купли-продажи завода "Кузница на Рыбацком".

Печерский райсуд Киева арестовал корпоративные права и имущество завода “Кузница на Рыбацком”.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

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“Действительно, суд наложил арест на недвижимое имущество и корпоративные права этого предприятия. В рамках расследования дела относительно сделки купли-продажи этого завода”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года корпоративные инвестфонды «Прайм Эссетс Кэпитал» и «ВИК», владельцами которых являются экс-президент Украины Петр Порошенко и экс-народный депутат Игорь Кононенко, подписали договор о продаже ПАО «Завод «Кузница на Рыбальском» компании «Эвинз лимитед» из группы «ТАС», бенефициаром которых является Сергей Тигипко.

Стоимость проданных акций является коммерческой тайной.

23 мая 2019 года директор ГБР Роман Труба заявил, что в бюро изучают заявление экс-заместителя главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова о совершении Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом «Кузница на Рыбальском».

25 июля Порошенко дал показания следователям ГБР в деле о купле-продаже завода "Кузница на Рыбацком".