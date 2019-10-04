Верховная Рада в начале октября приняла закон, снимающий запрет частным компаниям вести в Украине деятельность, связанную с космическими исследованиями, производством, эксплуатацией и пусками ракет-носителей.

Инициаторы законопроекта ожидают, что это даст мощный толчок для привлечения частных инвестиций в стратегическую для национальной экономики отрасль, а будущие Илоны Маски смогут использовать значительный технологический и людской потенциал Украины.

Против реализации данной идеи не выступало даже руководство Государственного космического агентства, хотя в дальнейшем это потенциально может ударить по монопольному положению госпредприятий.

Все понимают, что в быстро меняющемся мире с новыми, захватывающими дух технологическими возможностями, важнейшим фактором дальнейшего развития той или иной отрасли является ее инвестиционная привлекательность: способность приносить прибыль.

Без привлечения частного капитала, исключительно на государственном финансировании, вряд ли мы бы увидели столь стремительное развитие в мире космических и иных революционных технологий в последние десятилетия.

Вполне реально, что при разумном подходе Украина в ближайшем будущем тоже сможет похвастаться космическими стартапами. А не только уповать на частичное участие в крупных международных проектах

Космическая отрасль является достаточно перспективной для инвестирования и возврата вложенных средств. Никого ведь не удивляют, к примеру, возможности спутниковой связи и запуски ракет на орбиту Земли частными компаниями. Как правило, частный бизнес более эффективен с точки зрения достижения конечного результата, и дает его намного быстрее.

Вполне реально, что при разумном подходе Украина в ближайшем будущем тоже сможет похвастаться космическими стартапами. А не только уповать на частичное участие в крупных международных проектах.

Потому принятие этого закона является запросом сегодняшнего дня, когда международные корпорации задумываются не только над запуском собственных спутников, но и планируют миссии по колонизации ближайших планет.

Однако позитивный тренд нужно задавать не только в так называемом «частном космосе». Есть и традиционная космическая промышленность, которая основана на поддержке государства и ставит перед собой другие цели, пусть и не прибыльные. Такие, например, как национальная безопасность и оборона.

Здесь без вливаний из госбюджета никак не обойтись. Но пока ситуация для украинской космической отрасли не является радужной. У государства, вынужденного отражать военную агрессию соседней России, есть другие, более приоритетные направления расходования средств. В проекте государственного бюджета на 2020 год правительство заложило на поддержку этого сектора 614 млн гривен.

Более половины этой суммы - 355 млн гривен - предлагается направить на финансирование работ по приему и обработке информации с космических аппаратов, обеспечение контроля за сейсмической обстановкой и другими геофизическими явлениями на планете. За счет этих средств также будет финансироваться изготовление серийной космической продукции, поставка и монтаж ракетно-космической техники, контроль качества научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Еще 164 млн гривен предлагается направить на продолжение работ, связанных с утилизацией твердого ракетного топлива и обеспечения безопасности его хранения.

А на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с космической деятельностью в интересах национальной безопасности и обороны, будет выделено всего 95 млн гривен.

На этом все.

Смотря на такие цифры, совсем не удивляет тот факт, что почти 80 процентов продукции отечественных космических госкомпаний идет на экспорт. Государство на сегодня попросту не способно за счет бюджета загрузить их производственные мощности.

В программе своей деятельности на ближайшие пять лет правительство также не прописало, какие цели ставятся перед отраслью, и что Кабинет министров планирует делать для её развития.

Что касается Верховной Рады, то в предыдущем созыве депутаты так «горели» поддержкой этого направления, что не смогли принять государственную космическую программу на 2018-2022 годы. Её выносили на утверждение парламента пять раз, но, видимо, у депутатов были дела поважнее.

На научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с космической деятельностью в интересах национальной безопасности и обороны, будет выделено всего 95 млн гривен

Мы говорим о программном документе, который призван четко указать приоритеты: куда движется важный для государства сектор экономики, какие перед ним ставятся цели.

Поэтому при таком отношении государства предприятиям космической отрасли приходится проявлять инициативу и находчивость, чтобы окончательно не умереть.

Вряд ли положение дел с бюджетной поддержкой изменится в обозримом будущем, учитывая продолжение войны и сложную ситуацию с обслуживанием страной своих долгов.

Но как бы ни было, властям в ближайшее время придется ответить на ряд важных вопросов. Нужна ли Украине своя развитая космическая промышленность, способная производить мощные ракеты носители, космические спутники связи и зондирования земли, другую сложную технику для освоения космоса? Нужно ли нам сотрудничество с другими странами для участия в проектах познания Вселенной?

Для многих ответ очевиден. Однако хотелось бы услышать их от президента, парламента и правительства. А также узнать, за счет чего эти цели будут достигаться.

Без системного подхода по продвижению свои наработок, без встраивания в глобальные проекты освоения космоса наша страна может потерять одну из самых перспективных отраслей экономики.

Дмитрий Шварц