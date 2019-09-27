"Может навредить": украинцев предупредили о рисках нового законопроекта №1210

В результате принятия существующей редакции данного законопроекта потери бюджета могут достигать 90-120 миллионов долларов в год.

Внесение изменений в налоговый кодекс с помощью законопроекта №1210 в перспективе может закончиться снижением рабочей активности горно-обогатительных комбинатов и массовым увольнением их сотрудников.

Такое мнение высказал политический консультант Дмитрий Васильев в своем блоге на сайте Лига.net.

Он считает, что проект этого закона может стать антилиберальным, если в него не будут внесены логичные правки.

"Сегодня нагрузка на них (горно-обогатительные комбинаты) и так достигла предельного уровня, требуемого и МВФ, и национальными властями (40% прибыли государству, 60% - добывающей компании). В соседней России эта нагрузка, к примеру, вдвое ниже. А в случае принятия закона, по словам профильных экспертов, у украинских ГОКов рентная ставка будет в 9 раз выше, чем у российских. О каком конкурентном преимуществе Украины тогда можно говорить?" - подчеркнул эксперт.

Он прогнозирует, что после внесения изменений предприятия могут останавливаться и увольнять сотрудников, которые в последствии могут вынуждено стать трудовыми мигрантами.

По данным Васильева, в результате принятия существующей редакции законопроекта, потери бюджета могут достигать 90-120 миллионов долларов в год.

Он также заявил со ссылкой на источники, что сам глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев понимает о просчетах законопроекта, но предлагает внести его в парламент к первому чтению в существующем виде.

"В США, например, существует традиция и регуляторное правило, что ни один закон не вносится в конгресс без предварительного открытого обсуждения в экспертной и профессиональной среде при участии СМИ. Благодаря этому достигается максимальный учет всех точек зрения и государства и игроков рынка, что позволяет исправить все возможные ошибки или неточности еще до внесения на голосование. Почему бы Украине не поступать также? С использованием нейтральных площадок для обсуждения данного вопроса, с возможностью высказаться и быть услышанными для профильных украинских и международных экспертов в данной отрасли. Ведь от этого выиграет качество законов, развитие бизнесов и экономики страны, доходная часть бюджета и рост доходов населения", - заключил эксперт.