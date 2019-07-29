"Укроборонпром" назначил и.о. главы "Зоря"-"Машпроект"
Государственный концерн "Укроборонпром" своим приказом от 29 июля назначил исполняющим обязанности генерального директора государственного предприятия "Зоря"-"Машпроект" (г. Николаев) Николая Тройнича, который с 2011 года являлся заместителем гендиректора предприятия по производству.
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Как сказано в сообщении на странице предприятия в соцсети Facebook, новый руководитель завода осенью 2008 года получил должность директора по производству ГП "Зоря"-"Машпроект", а с 2011 года – он был заместителем генерального директора по производству.
Как сообщал УНИАН, в июле 2014 года "Укроборонпром" назначил генеральным директором "Зори"-"Машпроект" Константина Картошкина.
Справка УНИАН. "Зоря"-"Машпроект" - известный в мире разработчик и производитель газотурбинного оборудования, монополист на рынке СНГ в сфере разработки и производства газовых турбин для кораблей военного флота. Оснащает газоперекачивающим оборудованием магистральные газопроводы, а также разрабатывает и поставляет газотурбогенераторы для нужд энергетики.
Почти вся продукция госпредприятия поставляется на экспорт. Крупнейшие партнеры - Индия, КНР, Ближний Восток, а также Российская Федерация, до оккупации Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе.