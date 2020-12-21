По словам Зеленского, ЕБРР сегодня является самым институциональным инвестором в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо и поблагодарил ее за подписание соглашения о выделении Украине 450 млн евро на ремонт дорог.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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«Активное сотрудничество с ЕБРР, Европейским инвестиционным банком и другими финансовыми учреждениями важно для нас с точки зрения привлечения дополнительных кредитных средств для инвестиций в инфраструктуру. И я приветствую подписанное 18 декабря соглашение с "Укравтодором", что позволит уже в следующем году начать работы по капитальному ремонту дорог», - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

Также глава государства отметил, что ЕБРР сегодня является самым институциональным инвестором в Украине.

«Насколько мне известно, нынешний портфель проектов банка уже достиг 730 млн евро, а к концу года этот объем может достичь 900 млн евро. Мы очень рады, что особенно во времена мирового экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, банк продолжает активно инвестировать в Украину и оказывать поддержку украинскому бизнесу», - сказал президент.

Также Зеленский отметил, что, несмотря на кризис, украинская банковская система работает стабильно, а бюджет выполняется.

Кроме этого, он пригласил президента ЕБРР в Украину.

Соглашение с ЕБРР

18 декабря Европейский банк реконструкции и развития и Украина подписали соглашение о выделении 450 млн евро Государственному агентству автомобильных дорог Украины («Укравтодор») на реконструкцию автодороги M-05 Киев-Одесса и строительство объезда вокруг Львова.

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Автор: Павел Степанец