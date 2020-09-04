По словам премьера, правительство будет выходить с предложением изменить это решение.

Решение Верховной Рады ограничить заработные платы чиновников и членов наблюдательных советов государственных компаний суммой в десять минимальных зарплат, что ранее составляло 47 тыс. грн, привело к тому, что многие высококачественные специалисты ушли из государственного сектора.

Об этом в интервью телеканалу "Украина24" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это, к сожалению, привело к потерям хорошего кадрового потенциала государственных предприятий, банковских учреждений, потому что много хороших специалистов ушли работать в коммерческие структуры на рыночные зарплаты с государственных. И часть банков, часть государственных предприятий сегодня потеряли высокопрофессиональных специалистов", - сказал он.

По словам премьера, правительство будет выходить с предложением к Верховной Раде изменить принятое ранее решение.

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Зарплаты у госслужащих в Украине

13 апреля Верховная Рада ограничила зарплаты чиновников и членов наблюдательных советов госкомпаний суммой в 47 тыс. грн - 10 минимальных зарплат.

13 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №3708, предусматривающий отмену ограничения зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривен.

28 августа Конституционный суд отменил это ограничение для чиновников.

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Автор: Дмитрий Шварц