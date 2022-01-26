Рост госдолга произошел за счет привлеченного льготного финансирования от МВФ и МБРР и роста государственного внутреннего долга.

По состоянию на конец 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,67 трлн грн или 97,95 млрд долл., увеличившись в течение декабря на 113,3 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, рост произошел благодаря привлеченному льготному финансированию от МВФ и МБРР и за счет роста государственного внутреннего долга.

Государственный долг на конец декабря составил 2,36 трлн грн (86,61 млрд долл.), из которых 45% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 55% - государственный внешний долг, который состоит из кредитов международных финансовых организаций (24,7% от общей суммы государственного долга), еврооблигаций (26,5%) и другого внешнего долга (4%).

При этом государственный долг по отношению к прогнозируемому ВВП снизился до 45,2%, а государственный и гарантированный государством долг Украины - до 51,1% (в расчетах использованы ожидаемый Минэкономики объем номинального ВВП в сумме 5,23 трлн грн).

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Отмечается, что в течение декабря 2021 года Минфин провел 27 аукционов по размещению ОВГЗ, благодаря которым на финансирование государственного бюджета поступило 74,9 млрд грн.

Платежи по погашению государственного долга за январь-декабрь 2021 года составили 441,1 млрд грн, платежи по обслуживанию – 150 млрд грн.

Госдолг: