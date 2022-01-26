По состоянию на конец 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,67 трлн грн или 97,95 млрд долл., увеличившись в течение декабря на 113,3 млрд грн.
Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, рост произошел благодаря привлеченному льготному финансированию от МВФ и МБРР и за счет роста государственного внутреннего долга.
Государственный долг на конец декабря составил 2,36 трлн грн (86,61 млрд долл.), из которых 45% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 55% - государственный внешний долг, который состоит из кредитов международных финансовых организаций (24,7% от общей суммы государственного долга), еврооблигаций (26,5%) и другого внешнего долга (4%).
При этом государственный долг по отношению к прогнозируемому ВВП снизился до 45,2%, а государственный и гарантированный государством долг Украины - до 51,1% (в расчетах использованы ожидаемый Минэкономики объем номинального ВВП в сумме 5,23 трлн грн).
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Отмечается, что в течение декабря 2021 года Минфин провел 27 аукционов по размещению ОВГЗ, благодаря которым на финансирование государственного бюджета поступило 74,9 млрд грн.
Платежи по погашению государственного долга за январь-декабрь 2021 года составили 441,1 млрд грн, платежи по обслуживанию – 150 млрд грн.
Госдолг:
- Государственный и гарантированный государством долг Украины за май 2021 года уменьшился в национальной валюте на 17,57 млрд грн - до 2,517 трлн грн, а в долларовом эквиваленте увеличился на 0,19 млрд долл, до 91,52 млрд долл.
- По состоянию на июнь 2021 года Украине в течение 12 месяцев нужно было выплатить по валютному госдолгу более 10 млрд долл.
- Государственный и гарантированный государством долг Украины за август 2021 года уменьшился в национальной валюте на 14,28 млрд грн - до 2,485 трлн грн, а в долларовом эквиваленте уменьшился на 0,44 млрд долл. - до 92,96 млрд долл.
- Государственный и гарантированный государством долг Украины за октябрь 2021 года уменьшился в национальной валюте на 6,92 млрд грн - до 2,439 трлн грн, а в долларовом эквиваленте вырос на 0,61 млрд долл. - до 92,63 млрд долл.
- Минфин повысил прогноз выплат по государственному долгу в 2022 году по сравнению с октябрьским прогнозом на 17,9 млрд грн – до 456,4 млрд грн.