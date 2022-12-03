Согласно плану, в 2023 году выплаты составят 11,307 млрд долларов.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину НБУ обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте.

Как говорится в материалах НБУ, в четвертом квартале 2022 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 5,271 млрд долларов, из которых 4,295 млрд долларов - основная сумма долга, 976 млн долларов - проценты.

Согласно плану, в 2023 году выплаты составят 11,307 млрд долларов, из которых 8,937 млрд долларов - основная сумма долга, 2,369 млрд долларов - проценты. Пиковые платежи приходятся на первый квартал - 3,235 млрд долларов и четвертый квартал - 3,062 млрд долларов.

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В 2023 году Украина будет должна вернуть МВФ 2,758 млрд долларов, из которых 2,438 млрд долларов - основа сумма, 414 млн долларов - проценты.

Война в Украине и банковская система:

В январе-сентябре 2022 года платежеспособные банки получили 7,4 млрд грн чистой прибыли, что почти в 7 раз меньше за соответствующий прошлогодний период (51,4 млрд грн).

В третьем квартале текущего года банковский сектор в дальнейшем адаптировался к кризисным условиям, банки поддерживали работу сети и стремительно восстанавливали деятельность отделений в освобожденных регионах.

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