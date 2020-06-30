Всемирный банк назначил нового директора по Украине

Новый директор будет руководить сотрудничеством банка с правительствами и партнерами в трех странах.

Всемирный банк назначил гражданина Индии Арупа Банерджи новым директором по делам Украины, Беларуси и Молдовы.

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Как сообщила пресс-служба организации, на этой должности Аруп Банерджи будет руководить сотрудничеством банка с правительствами и партнерами в трех странах. Он возглавляет согласование и внедрение кредитного портфеля, аналитических продуктов и определяет будущие направления программ.

"Аруп Банерджи будет сотрудничать с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), чтобы укрепить результаты Группы Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до назначения на эту должность Аруп Банерджи был региональным директором Всемирного банка по странам Европейского Союза, где осуществлял общее руководство операционной, стратегической и информационной работой банка в странах-членах ЕС. В прошлом он также был старшим директором Всемирного банка и руководителем Департамента глобальной практики по вопросам труда, социальной защиты и пенсионных систем.

С июля 2016 и до февраля 2020 года директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины была Сату Кахконен. В феврале 2020 года она назначена директором Всемирного банка по делам Индонезии и Восточного Тимора.

Как сообщал УНИАН, Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине 350 миллионов долларов в рамках Первого займа на политику развития в сфере экономического восстановления на поддержку реформ, которые критически важны для экономического восстановления, также заем поможет смягчить последствия пандемии COVID-19.

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