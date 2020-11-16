По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, только в начале декабря парламент получит от правительства проект бюджета и уже тогда будет рассматривать его.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Украины Даниил Гетманцев отмечает, что ВР с рассмотрением проекта государственного бюджета на 2021 не укладывается в установленные Бюджетным кодексом сроки.

Об этом он сказал в комментарии журналистам.

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"Мы, очевидно, не уложимся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже, очевидно, есть. К сожалению, и мы должны извиниться перед людьми, мы не будем соблюдать этот срок. Срок у нас, вы знаете, до 1 декабря мы должны в целом принять. К сожалению, мы не сможем этого сделать, очевидно, в этом году", - заявил Гетманцев.

По словам Гетманцева, только в начале декабря Верховная Рада получит от правительства проект бюджета и уже тогда будет рассматривать его.

Ключевые цифры госбюджета-2021

Ключевые цифры бюджета на следующий год выглядят следующим образом:

рост ВВП + 4,6%;

средний курс - 29,1 грн/долл;

доходы госбюджета - почти 1,1 трлн грн;

расходы госбюджета - 1,3 трлн грн;

дефицит бюджета - 270 млрд грн.

Хронология событий

14 сентября Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год.

18 сентября 2020 года Кабмин представил в парламенте проект госбюджета на 2021 год.

Заместитель председателя фракции «Голос» Железняк сообщил, что к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2021 год депутаты подали свыше 2,4 тыс. поправок.

16 октября 2020 года заседание Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, на котором должны были утвердить поправки к проекту государственного бюджета на 2021 год было отменено.

29 октября 2020 года первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил о том, что рассмотрение в первом чтении проекта госбюджета-2021 было предварительно запланировано в парламенте на 5 ноября.

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Автор: Татьяна Поляковская