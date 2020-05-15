В Украине уволили руководителей девяти таможен - журналист
18:48, 15 мая 2020Финансы
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В частности, был уволен исполняющий обязанности начальника Закарпатской таможни.
В Украине 9 руководителей таможен были лишены должностей / ИА Regnum
И.о. начальника Закарпатской таможни и еще 8 руководителей таможен были уволены.
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Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный журналист Виталий Глагола.
"Только что на коллегии в Киеве уволили исполняющего обязанности начальника Виктора Ивануса", - сообщил Глагола.
По информации журналиста, эту должность должен занять Александр Богаш, который до этого работал на Одесской таможне, а последние два месяца работает на Закарпатье.
"Но приказа о назначении еще нет", - уточнил Глагола.
Кроме того, по словам журналиста, на сегодняшней коллегии уволили также руководителей еще нескольких таможен - Одесской, Пивничной, Полесской, Слободской, Энергетической, Подольской, Буковинской и Азовской.
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