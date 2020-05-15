В Украине уволили руководителей девяти таможен - журналист

В частности, был уволен исполняющий обязанности начальника Закарпатской таможни.

И.о. начальника Закарпатской таможни и еще 8 руководителей таможен были уволены.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный журналист Виталий Глагола.

"Только что на коллегии в Киеве уволили исполняющего обязанности начальника Виктора Ивануса", - сообщил Глагола.

По информации журналиста, эту должность должен занять Александр Богаш, который до этого работал на Одесской таможне, а последние два месяца работает на Закарпатье.

"Но приказа о назначении еще нет", - уточнил Глагола.

Кроме того, по словам журналиста, на сегодняшней коллегии уволили также руководителей еще нескольких таможен - Одесской, Пивничной, Полесской, Слободской, Энергетической, Подольской, Буковинской и Азовской.