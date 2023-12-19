Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 41,15 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 19 декабря, подорожал на 10 копеек – до 37,55 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня не менялся и составляет 41,00 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,05 грн, евро - по курсу 40,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 41,15 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине-последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 19 декабря, подорожал на 11 копеек – до 37,71 грн за доллар в среднем.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 41,15 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подорожал на 15 копеек – до 37,70 грн/долл. (продать доллар можно за 37,60 грн). Курс евро же в обменниках подорожал на 16 копеек, до 41,15 грн/евро (курс продажи - 40,98 грн/евро).

Как писал УНИАН, основатель и президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак считает, что курс доллара в Украине в конце 2024 года может подскочить до отметки в 42 грн/долл. В течение года, по мнению эксперта, стоимость доллара может держаться на уровне 40 гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: