Дизайн разработал Николай Кочубей.

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Украинский борщ" номиналом 10 гривен.

Как сообщается на сайте Нацбанка, она была введена в обращение 29 сентября. Серебряная монета номиналом 10 гривен выпущена тиражом 2500 штук, она имеет диаметр 38,6 мм. Дизайн разработал заслуженный художник Николай Кочубей, скульптор - Владимир Атаманчук.

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб, надпись "Украина", а также год чеканки и номинал. В центре изображена хозяйка во время приготовления украинского борща на фоне печи, украшенной орнаментом по трипольскому мотиву. На реверсе монет изображена тарелка с борщом.

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Другие памятные монеты

Напомним, в конце сентября была введена в обращение монета, которую посвятили украинским энергетикам. Она называется "Страна супергероев. Спасибо энергетикам!".

Ко Дню военной разведки презентовали памятную монету в честь украинских разведчиков, а ко Дню Независимости центральные банки Украины и Польши ввели в обращение монеты из набора "Дружба и братство - величайшее богатство".

Также напомним, что летом была представлена монета, на реверсе которой изобразили американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

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