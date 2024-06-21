Специально обращаться за назначением дополнительной выплаты не нужно.

Дополнительная выплата от ВПП ООН пенсионерам, которые живут в зоне боевых действий и имеют низкие пенсии, будет продлена до конца 2024 года.

В Минсоцполитики сообщили, что в августе 2023 года ведомство вместе с Пенсионным фондом и Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП ООН) инициировали совместный проект, цель которого - поддержать пенсионеров, проживающих в зоне боевых действий, имеющих низкую пенсию и не получающих других денежных пособий от международных организаций.

С августа прошлого года такой помощью охвачено более 421 тысячи пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий. Совокупный объем такой поддержки от ВПП ООН - уже более 1,68 миллиарда гривен

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"Реализация этого проекта позволила направлять имеющийся у международных партнерских организаций финансовый ресурс наиболее уязвимым гражданам пожилого возраста. К сожалению, часто пенсионеры - особенно одинокие - не имеют возможности самостоятельно обратиться за получением дополнительной помощи (зарегистрироваться на соответствующем сайте, посетить офис международной организации и т.д.", - прокомментировала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Сообщается, что данные выплаты будут продолжены ВПП ООН до декабря 2024 включительно (в дальнейшем вопрос продолжения выплат будет решаться донорами в зависимости от имеющегося финансирования).

В министерстве напомнили, что дополнительная денежная помощь предоставляется пенсионерам, которые получают пенсию меньше 3250 гривен и проживают на территориях активных или возможных боевых действий и которые не получали после 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Отмечается, что специально обращаться за назначением дополнительной выплаты не нужно. ВПП ООН направляет средства пенсионерам на основании информации, уже имеющейся в базах данных Пенсионного фонда. А выплата производится или на банковскую карточку, или через отделение "Укрпочты".

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Пенсионеры в Украине - последние новости

Ранее в Пенсионном фонде сообщали, что части пенсионеров, в частности из числа внутренне перемещенных лиц, предоставляется денежная помощь за счет средств Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Перечень получателей выплат определяется с учетом информации, содержащейся в базах данных ПФУ.

25 апреля Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно пропорционального исчисления страхового стажа лицам, которые работали за пределами Украины. Документ решает сразу несколько проблемных вопросов с назначением пенсий. В частности, для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение о пенсионном обеспечении.

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