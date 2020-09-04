В "Приват24" проблемы со входом в систему / Иллюстрация REUTERS
Сегодня, 4 августа, в работе "Приват24" начались сбои. Клиенты не могут войти как в свой персональный кабинет, так и на сайт банка.
Как передает корреспондент УНИАН, при попытке входа система виснет.
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Информацию о технических проблемах подтверждают и пользователи соцсетей.
Клиенты также жалуются на то, что дозвониться в банк практически не возможно. Время ожидания при попытке связаться с оператором горячей линии превышает 20 минут.
Скриншот Приват24
В "ПриватБанке" УНИАНу сообщили, что технические проблемы связаны с перебоями в работе серверов. В данный момент все технические службы банка задействованы в ликвидации поломки и в ближайшее время перебои в системе будут устранены.
Сбои в системе
- 23 апреля 2020 года в работе онлайн-банкинга "Приват24" произошел сбой.
- 4 июня 2020 года в работе "Приват24" также произошел сбой: пользователи не могли воспользоваться сайтом и мобильным приложением.
- 12 сентября 2019 года в работе "ПриватБанка" произошел сбой.
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