В "Приват24" проблемы со входом в систему / Иллюстрация REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, при попытке входа система виснет.

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Информацию о технических проблемах подтверждают и пользователи соцсетей.

Клиенты также жалуются на то, что дозвониться в банк практически не возможно. Время ожидания при попытке связаться с оператором горячей линии превышает 20 минут. 

Скриншот Приват24

В "ПриватБанке" УНИАНу сообщили, что технические проблемы связаны с перебоями в работе серверов. В данный момент все технические службы банка задействованы в ликвидации поломки и в ближайшее время перебои в системе будут устранены.

Сбои в системе

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Автор: Елена Коваленко