Депутатам рекомендовали рассмотреть законопроект № 3002, который предлагает ввести в Украине новый вид пенсий.

В Украине могут появиться пенсии за особые заслуги гражданам, награжденным почетной грамотой ВР или грамотой Верховной рады Украины.

Соответствующий законопроект № 3002 рекомендовали рассмотреть Верховной Раде. Об этом сообщает информационное управление аппарата парламента.

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Отмечается, что депутаты согласились с предложенной инициативой, однако выразили различные мнения по поводу того, какой должна быть денежная выплата к награде — одноразовой или пожизненной.

Члены комитета также высказались о необходимости выработки механизма лишения награды в случае наличия уголовного дела. Сейчас такой механизм отсутствует.

«Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде рассмотреть его на пленарном заседании», — указано в сообщении.

Что этому предшествовало

Группа парламентариев во главе с председателем комитета по вопросам социальной политики и ветеранов Галиной Третьяковой в 2020 году зарегистрировала проект закона №3515, а в начале 2021 года правительство зарегистрировало законопроект №5045.

Оба документа отвязывают от прожиточного минимума многие виды выплат из бюджета, однако отличаются подходами к тому, как именно это стоит делать.

Пенсии, исчисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 миллионов украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 гривень.

12 марта 2021 года глава Минсоцполитики Марина Лазебная заявила о том, что надеется, что законопроект, которым отвяжут социальные выплаты от уровня прожиточного минимума, примут в ближайшее время - это позволит увеличить уровень минимальной пенсии до 3 500 гривень.

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Автор: Елена Коваленко