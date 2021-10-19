Курс гривни к евро установлен на уровне 30,61 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 20 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,27 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,61 грн/евро, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,26/26,28 грн/долл., к евро - на уровне 30,58/30,60 грн/евро.

Курс на 19 октября:

Национальный банк Украины на вторник, 19 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,34 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Прогноз на октябрь:

Банкиры ожидают, что в октябре гривня ослабнет и курс доллара снова пойдет вверх.

Автор: Екатерина Жирий