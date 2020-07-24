В Раде планируют обязать чиновников НБУ хранить сбережения в гривне и на территории Украины

Нардеп Александр Дубинский пообещал подать законопроект, который обязывает всех чиновников правления НБУ хранить свои сбережения исключительно в гривне на территории Украины.

Новый Глава национального банка Кирилл Шевченко, главная цель которого - обеспечить финансовую защиту национальной денежной единицы, хранит три миллиона долларов в швейцарском банке.

По мнению народного депутата Александра Дубинского, сложившаяся ситуация недопустима.

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«Кирилл Шевченко хранит свои сбережения в швейцарском банке, о чем он написал в своей декларации. Но раз уже стал главой Нацбанка, будь добр, сдай валюту, купи гривны и держи их в Украине, своей политикой обеспечивая стабильность своих сбережений», - считает нардеп.

Дубинский пообещал подать законопроект, который обязывает всех чиновников правления НБУ хранить свои сбережения исключительно в гривне на территории Украины.

«Согласитесь, это очень правильное решение, ведь таким образом чиновник, как обычный гражданин, будет заинтересован в укреплении национальной валюты», - объяснил свое решение политик.

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