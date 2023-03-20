Курс доллара в банке немного изменился, а курс евро остался на прежнем уровне.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 2 копейки - до 38,62 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне не изменился и составляет 40,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,12 грн/долл., евро - 39,90 грн / евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 38,85 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Курс валют сегодня - данные на 20 марта 2023

Как сообщал УНИАН, в Украине с началом новой недели выросли цены на валюту. В частности, в обменниках Киева подорожал доллар и евро.

Сегодня курс гривни к доллару ослабился на 3 копейки до 38,90 грн/долл, а относительно евро курс гривни ослабился на 10 копеек и составляет 41,20 грн/евро.

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