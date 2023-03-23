Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,15 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 15 копеек – до 38,65 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни не изменился и составляет 41,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,15 грн за долл., евро - 40,60 грн за евро.

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Курс во время войны

После того, как Россия напала на Украину, Национальный банк отменил ограничения на установление курса. Отмена вступпила в силу 21 мая 2022 года.

Позже Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий прогнозирует, что курс доллара в Украине в апреле будет находиться в коридоре 38-38,5 грн/долл., гривня продолжит укрепляться.

Управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист Александр Бондаренко прогнозирует, что, по реалистическому прогнозу, стоимость доллара буде колебаться в пределах 39 - 40 грн/долл., а по пессимистическому - 41-42,5 грн/долл.

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