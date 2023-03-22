Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,00 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек - до 38,50 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 10 копеек - до 41,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,00 грн/долл., евро - 40,10 грн / евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 38,85 грн.

Курс во время войны

После того, как Россия напала на Украину, уже 21 мая 2022 года НБУ отменил ограничения на установление курса, хотя ранее курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько отметила, что курс гривни стабилизировался в пределах 38,75 - 38,85 грн/долл и несмотря на перманентные попытки участников рынка поддержать растущий тренд, курс пока удерживается в этом коридоре.

Руководитель службы продаж казначейских продуктов "Банк Авангард" Юрий Крохмаль прогнозирует, что курс доллара в Украине в ближайшее время вряд ли резко изменится, а вот в конце 2023 года ослабление гривни вполне возможно.

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