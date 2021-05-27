По словам Кирилла Шевченко, 2020 год стал годом стремительной цифровой трансформации финансовой системы Украины.

Национальный банк Украины способствует развитию финтех-рынка и продолжает работу над расширением доли безналичных платежей и повышением уровня финансовой инклюзии, что является частью обновленной стратегии регулятора.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе онлайн-конференции.

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«Мы будем развивать инновационную безналичную экономику, продолжим расширять долю безналичных расчетов, повышать уровень финансовой инклюзии и обеспечивать кибербезопасность финансового сектора. Это наши основные задания», - подчеркнул Шевченко.

Он отметил, что 2020 год стал годом стремительной цифровой трансформации финансовой системы, когда пандемия изменила привычки украинцев в сторону цифровизации.

«Как лидер финансового сектора Украины, Национальный банк внедрил инновации и способствовал развитию финтех-рынка. Мы сосредоточились на работе над рядом важных проектов, способных стимулировать развитие инновационных финансовых услуг. Основным приоритетом для нас остаётся обновление платежного законодательства, которое в Украине сегодня существует на принципах 2001 года», - сказал глава НБУ.

Шевченко сообщил, что парламент принял за основу проект закона №4364 «О платежных услугах», который должен обновить и изменить платежный ландшафт в стране. По его словам, законопроект предусматривает имплементацию в украинское законодательство положений второй платежной директивы Европейского Союза.

«Отдельным нововведением законопроекта является концепция открытого банкинга. Он должен объединить разных поставщиков платежных услуг и технологических платформ в единую систему. Это даст возможность потребителю пользоваться инновационными сервисами и легко, и удобно управлять своими средства, а также станет мощным толчком для развития финтеха», - подчеркнул Шевченко.

Глава Нацбанка добавил, что еще одним важным шагом является создание регуляторной песочницы НБУ.

«Это специальный правовой режим, безопасная тестовая среда, в которой финтех-компании испытывают свои идеи. Фактически сегодня в мире работает всего 15 песочниц, и нам очень хочется присоединиться к такой передовой практике», - сказал Шевченко.

Закон о платежных услугах

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о платежных услугах, призванный урегулировать платежный рынок в Украине и привести законодательство Украины в соответствие с законодательством Европейского Союза.

По данным НБУ, принятие этого законопроекта позволит адаптировать законодательство Украины к законодательству ЕС, сформировав правовую основу для интеграции украинского платежного рынка с европейским. Кроме того, это будет способствовать модернизации платежного рынка Украины и создаст основу для дальнейшего его развития.

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Автор: Екатерина Жирий