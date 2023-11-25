Золото хранилось на складе Минобороны, в который в марте 2022 года попали семь российских ракет.

Министерство обороны Укнаины нашло на своих складах 1,4 кг стоматологического золота стоимостью ориентировочно 3,5 млн грн.

Начальник управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества ведомства Олег Коваль рассказал в комментарии Forbes, что его до конца года планируют передать в Нацбанк.

"Это золото до 2013 года закупали для стоматологических кабинетов поликлиник ВСУ. В 2017 году командование медицинских сил ВСУ собрало остатки золота по всем стоматологическим кабинетам поликлиник Минобороны и передало ценный металл в Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества ведомства. Речь идет о более 1,4 кг золота", - сообщает издание.

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Металл хранился на одном из складов Минобороны, пока в марте 2022 года в него не попало семь российских ракет. Сейчас управление ведет переговоры с НБУ, чтобы до конца года регулятор выкупил драгоценный металл и переплавил его в золотовалютные резервы. Предварительно его стоимость оценили в 3,5 млн грн.

Минобороны планирует 80% вырученных средств направить в госбюджет, а 20% – на специальный фонд Минобороны. Деньги с него будут распределены на программы финансовой программы ведомства.

Финансовые резервы Украины - детали

По состоянию на 1 ноября 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 38,973 млрд долл. США.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, в октябре резервы снизились на 1,9%, что обусловлено интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. В то же время оба фактора в значительной мере были компенсированы поступлениями от международных партнеров.

В целом в течение октября 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов, в частности, операции Нацбанка на валютном рынке.

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