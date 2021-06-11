В апреле большинство основных видов экономической деятельности продемонстрировали существенное улучшение ситуации.

Валовой внутренний продукт Украины в январе-апреле текущего года сократился на 0,2%.

Об этом сообщается в «Обзоре экономической активности», опубликованном на официальном сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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В обзоре указывается, что в апреле большинство основных видов экономической деятельности продемонстрировали существенное улучшение ситуации.

На фоне все ещё пессимистических настроений бизнеса и усиленных карантинных ограничений в отдельных регионах «красной зоны» эпидемиологической опасности такое улучшение в основном пока является эффектом низкой статистической базы сравнения прошлого года, когда в марте-апреле 2020 года наблюдался пик негативного эффекта на все сферы экономики от воздействия глобальных жестких карантинных ограничений как внутри страны, так и за ее пределами.

«То есть, существенно лучшие количественные данные апреля 2021 года пока только подтверждают тот факт, что бизнес успешно адаптировался к работе в условиях карантина. Вместе с тем мы не можем пока говорить о посткризисном оздоровлении экономики. На это требуется больше времени», - сказано в обзоре.

Также в Минэкономики отметили, что в январе-апреле 2021 года впервые с декабря 2019 года произошел рост сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) - на 0,7%.

«Положительный вклад в динамику СИП сформировали промышленное производство и внутренняя торговля. В свою очередь, строительная отрасль и сфера транспорта хотя и продемонстрировали негативные результаты, однако уменьшили негативное давление на показатель СИП в целом. В сельском хозяйстве ситуация остается сложной, что сформировало негативный вклад в показатель СИП», - сказано в обзоре.

Предыдущие показатели ВВП

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2020 года составило 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

Спад промышленного производства в Украине в ноябре 2020 года в годовом выражении – к ноябрю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 0,3% после падения на 5% в октябре.

По итогам 11 месяцев 2020 года Минэкономики ориентировочно оценивало уменьшение объемов ВВП на уровне 4,7%, что в целом соответствовало прогнозируемой тенденции.

18 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.

29 декабря 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало рост валового внутреннего продукта Украины в 4,6% в 2021 году.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам десяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,2% после падения на 5,5% по итогам января-сентября.

Промышленное производство в Украине в январе-декабре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократилось на 5,2%.

В декабре 2020 года промышленное производство в Украине выросло на 4,8% к декабрю 2019 года.

11 января 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало падение ВВП Украины на 3% по итогам первого квартала 2021 года.

13 января 2021 года в Минэкономики рассказали, что ждет ВВП Украины в 2021 году.

В государственном бюджете на 2021 год заложен рост внутреннего валового продукта Украины на уровне 4,6%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост украинской экономики в 2021 году на 4%, а Всемирный банк ожидает умеренного восстановления экономики Украины в 2021 году с ростом ВВП на 3,8%.

ВВП Украины в январе-марте 2021 года, по данным Минэкономики, сократился на 2%.

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Автор: Дмитрий Шварц