Потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись с 8,4% в апреле.

Нынешний всплеск инфляционной динамики является естественным эффектом в процессе посткризисного восстановления экономического роста и адаптации украинской экономики к условиям новой структуры расходов.

Как сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook, немонетарные факторы формируют около 90% нынешнего прироста инфляции.

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По его словам, основными факторами немонетарной инфляции, действующими в течение последнего года, являются изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, лаговые эффекты прошлогодней девальвации, волатильность мировых цен на нефть и продукты украинского экспорта, повышение акцизов, появление дополнительных эпидемиологических расходов и потери от карантина, а также фактор постепенного восстановления правительством минимальных социальных стандартов.

"Существенно выросли жилищно-коммунальные услуги: газоснабжение - в 2,6 раза, электроснабжение - на 37%. Стоимость яиц выросла за год на 34%, сахара - на 67%, подсолнечного масла - на 75%, табачных изделий - на 20%. Зато овощи за год подешевели на 1%, одежда и обувь - на 4%, аудио- и видеотехника - на 2%", - отметил глава Совета НБУ.

Он подчеркнул, что в годовом измерении компоненты инфляции с высоким немонетарным влиянием выросли в цене на 12%, тогда как компоненты с преимущественно рыночным формированием цен - на 3,7%.

"То есть значительно ниже 5% таргета инфляции, установленного Национальным банком", - отметил Данилишин.

Рост потребительской инфляции

Потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись с 8,4% в апреле.

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Автор: Богдан Слуцкий