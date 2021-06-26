Больше всего людей трудоустраивается в сферу торговли, обслуживания и сельское хозяйство.

В Украине стало больше вакансий в сфере торговли, обслуживания и сельского хозяйства, также спросом пользуются квалифицированные рабочие.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала начальница управления по оказанию услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини.

По ее словам, уменьшение численности безработных произошло в результате того, что смягчились карантинные ограничения.

"Экономика постепенно начинает восстанавливаться ... Например, с начала года нам удалось трудоустроить около четверти миллиона человек", - сообщила Бондини.

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На вопрос, какие вакансии наиболее популярны, представитель Госслужбы занятости ответила: "Конечно, если говорить о сегодняшнем дне, больше всего людей трудоустраивается в сферу торговли, обслуживания и сельское хозяйство. Это связано прежде всего с тем, что сельскохозяйственные работы сейчас проводятся, и поэтому среди работодателей есть спрос именно в этой сфере. А вообще-то больше всего вакансий работодатели подают для квалифицированных рабочих с инструментом, для рабочих по обслуживанию оборудования и машин. Здесь 40% вакансий у нас - это именно для рабочих с высокой квалификацией и опытом работы".

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Автор: Леся Лещенко