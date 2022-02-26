Главы МИД стран ЕС встретятся завтра, чтобы достичь политического соглашения по санкциям SWIFT.

В Евросоюзе не исключают возможность отключения Беларуси от международной платежной системы SWIFT.

Об этом сообщил журналист "Радио свобода" Рикард Йозвяк.

"Министры иностранных дел стран ЕС встретятся завтра в режиме видеоконференции, чтобы достичь политического соглашения по санкциям SWIFT. Также есть предложение отключить Беларусь от SWIFT", - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 февраля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале технической подготовки к принятию решения об отключении России от SWIFT.

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