По словам гендиректора компании Смелянского, это позволит ускорить обслуживание клиентов.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" начал принимать электронные документы в мобильном приложении для оцифрованных документов и услуг "Дия" для осуществления платежей, сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский на своей странице в соцсети Facebook.

"С сегодняшнего дня "Укрпошта" принимает цифровые документы в приложении "Дия" для оплаты садика или школы ребенка, налога на недвижимость или любого другого платежа. Больше не нужно (даже при платеже 5000+) предъявлять бумажный паспорт. Достаточно показать оператору смартфон", - написал он.

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Смелянский отметил, что приложение само сгенерирует уникальный штрих-код, а оператору нужно будет просто его отсканировать.

"Это гораздо проще и, главное, быстрее, чем сканировать страницы паспортов. В результате - ускоряется обслуживание, исчезают очереди, увеличивается количество довольных клиентов и наших операторов", - подчеркнул гендиректор компании.

Что этому предшествовало

В марте "Укрпошта" начала принимать цифровые документы в мобильном приложении "Дия" для получения международных посылок с наложенным платежом, внутренних посылок с наложенным платежом от 5 тыс. грн и почтовых переводов (в том числе переводов наложенного платежа и таможенных платежей).

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Автор: Павел Степанец