С 2010 года финучреждение заключило целый ряд нетипичных договоров с юрфирмами, по которым перевело по меньшей мере 200 млн грн.

Государственный Укргазбанк может использовать договоры об услугах с юридическими фирмами для прикрытия схем по выводу денег.

Об этом говорится в материале на сайте Комментарии.

Сторонние юрфирмы чаще всего привлекают небольшие банки со скромными юридическими службами. Укргазбанк — четвертый в Украине, а его юрдепартамент был признан лучшим в банковском секторе.

«Несмотря на широкий штат собственных юристов, банк платит миллионы частникам за услуги, факт предоставления которых практически невозможно проверить. Эти услуги касаются взыскания долгов по кредитам, которые Укргазбанк в прошлом раздавал с невиданной щедростью», — пишет издание.

В частности, с 2010 года финучреждение заключило целый ряд нетипичных договоров с юрфирмами, по которым перевело по меньшей мере 200 млн грн. Одна из таких фирм харьковское ПАО «Инюрполис». Договор между Укргазбанком и юрфирмой был заключен в ноябре 2010 года и продлевался допсоглашениями минимум трижды — в 2013, 2014 и 2015 годах. При этом сам «Инюрполис» услуги банку не предоставлял и фактически играл роль прокладки.

«День в день с заключением очередного договора с банком, юрфирма передавала контракт субподрядчику — ООО «Компания Лактония». Например, так было в апреле 2013 и 2014 годов», — говорится в материале.

Компанию «Лактония» основал гражданин Молдовы Штефан Лазарь. Основной профиль фирмы — неспециализированная оптовая торговля. Компания также оказывает услуги по уборке домов, исследованию конъюнктуры рынка, занимается правовой и переплетной деятельностью. Фирма имеет признаки фиктивности и фигурировала в уголовном деле, где указывалась ее причастность к работе «конвертационного центра».

Согласно решению Хозяйственного суда Харьковской области, за услугу «правовое разъяснение» «Инюрполис» только за три месяца 2014 года (май, июль, август) перечислил «Лактонии» 12,6 млн грн. Факт оплаты подтверждают платежные поручения. Наибольшая часть этой суммы была переведена в мае: «Лактония» едва ли не ежедневно получала больше 1 млн грн. По тогдашнему курсу фирма в общей сложности получила больше $1 млн.

«Рыночная ли это цена? Нет. Особенно с учетом того, что о «Лактонии» в среде юристов никто не знает, ее офис находится в Одессе, а в штате числится 2-3 юриста, которые из-за удаленности физически не могли присутствовать на проходивших в Киеве судебных заседаниях по искам Укргазбанка», — пишет издание.

По данным издания, юридические услуги подрядчиков банк до сих пор оплачивает по заведомо завышенным ценам.

Напомним, Укргазбанк был национализирован в 2009 году. На его докапитализацию из госбюджета было направлено порядка 7,4 млрд грн. В 2009 году убыток банка превысил 4 млрд грн, в 2011 — составил 3,6 млрд грн. В 2010 году была зафиксирована первая прибыль — всего в 10 млн грн.

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Автор: УНИАН