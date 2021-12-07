Средняя сумма налога к возврату составила 3 тыс. грн.

По состоянию на 1 декабря 2021 года налоговой скидкой воспользовались 133 тыс. граждан - им вернут из бюджета 399,6 млн грн.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба на своем официальном сайте.

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"По состоянию на 1 декабря 2021 года декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2020 году, для получения налоговой скидки подали более 133 тыс. граждан. К возврату из бюджета декларанты определили 399,6 млн гривен. В течение 2020 года правом на налоговую скидку воспользовались более 150 тыс. человек, которые задекларировали к возврату 389,2 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2021 года средняя выплата налоговой скидки составила 3 тыс. грн, а в 2020 году - 2,6 тыс. грн.

"Средняя сумма налога на доходы физических лиц, которая была заявлена в 2021 году к возврату из бюджета в связи с использованием права на налоговую скидку, на одного человека составляет 3 тыс. грн. В 2020 году этот показатель составлял 2,6 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Налоговая скидка:

Для получения налоговой скидки граждане должны до 31 декабря 2021 года включительно подать налоговую декларацию о доходах, полученных в течение прошлого года.

Налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, - это документально подтвержденная сумма, на которую разрешается уменьшение общего годового налогооблагаемого дохода (стоимость) в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов - физических или юридических лиц в течение отчетного года.

Автор: Богдан Слуцкий