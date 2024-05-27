Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.

Миссия МВФ и представители власти Украины как и анонсировалось начинают переговоры по четвертому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

Как сообщила пресс-служба Минфина, от Украины во встречах принимают участие представители Министерства финансов, Национального банка, а также других органов власти, ответственных за политики в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права. Встречи проходят в г. Варшава, Республика Польша, а также в онлайн формате.

Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.

Видео дня

"Мы удачно прошли уже три пересмотра Программы и рассчитываем на получение следующего транша в результате успешного четвертого пересмотра уже в июне. Успешное завершение четвертого пересмотра откроет Украине путь к получению пятого транша финансирования EFF объемом около 2,2 млрд долларов США", – отметил во время открытия миссии министр финансов Украины Сергей Марченко.

В ведомстве напомнили, что Украина уже получила четыре транша в рамках программы EFF общим объемом около 5,4 млрд долларов из 15,6 млрд долларов США, предусмотренных программой.

МВФ и Украина – последние новости

23 мая команда Международного валютного фонда прибыла в Киев, чтобы обсудить с представителями власти Украины риски, с которыми столкнулась экономика государства. После этого, начиная с 27 мая, миссия МВФ во главе с Гэвином Греем должна была начать в Варшаве дискуссии с представителями власти Украины относительно мер экономической политики в контексте четвертого пересмотра Программы расширенного финансирования.

Международный валютный фонд выступил против планов Запада использовать замороженные активы РФ, поскольку считает, что это может подорвать мировую валютную систему.

Вас также могут заинтересовать новости: