Миссия МВФ и представители власти Украины как и анонсировалось начинают переговоры по четвертому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).
Как сообщила пресс-служба Минфина, от Украины во встречах принимают участие представители Министерства финансов, Национального банка, а также других органов власти, ответственных за политики в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права. Встречи проходят в г. Варшава, Республика Польша, а также в онлайн формате.
Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.
"Мы удачно прошли уже три пересмотра Программы и рассчитываем на получение следующего транша в результате успешного четвертого пересмотра уже в июне. Успешное завершение четвертого пересмотра откроет Украине путь к получению пятого транша финансирования EFF объемом около 2,2 млрд долларов США", – отметил во время открытия миссии министр финансов Украины Сергей Марченко.
В ведомстве напомнили, что Украина уже получила четыре транша в рамках программы EFF общим объемом около 5,4 млрд долларов из 15,6 млрд долларов США, предусмотренных программой.
МВФ и Украина – последние новости
23 мая команда Международного валютного фонда прибыла в Киев, чтобы обсудить с представителями власти Украины риски, с которыми столкнулась экономика государства. После этого, начиная с 27 мая, миссия МВФ во главе с Гэвином Греем должна была начать в Варшаве дискуссии с представителями власти Украины относительно мер экономической политики в контексте четвертого пересмотра Программы расширенного финансирования.
Международный валютный фонд выступил против планов Запада использовать замороженные активы РФ, поскольку считает, что это может подорвать мировую валютную систему.