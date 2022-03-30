Огромные комиссии появились после конвертирования рублей в иностранную валюту.

Клиенты "Тинькофф банка", которые в конце февраля обменяли рубли на доллары через "промежуточную" конвертацию в британский фунт, сообщили о списании миллионной комиссии.

Об этом сообщает Forbes.

По информации издания, банк проводил списание в виде "комиссий за операцию" из-за "неосновательного обогащения". В частности, на счетах пятерых таких клиентов появился долг от 1 до 29 миллионов рублей. Всего со списаниями столкнулись около 180 человек, некоторые из них пожаловались на действия организации в Банк России.

Один из обманутых клиентов банка рассказал, что размер списаний отвечал прибыли, полученной на операциях с валютой. При этом у тех, кто имел долларовые счета, списали доллары. Другие получили списание с рублевых счетов в пересчете "по самому невыгодному курсу", рассказал он.

Клиенты до сих пор не могут узнать, как банк подсчитал размер "неосновательного обогащения", поскольку приложение "Тинькофф" не позволяет заказать выписку со счетов.

Все клиенты должны погасить задолженности в течение 25 дней. В письме клиентам банк также сообщил, что они "воспользовались уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют" и "делали многократные переводы между валютными счетами для личного неправомерного обогащения".

Банк угрожает клиентам судом, ведь "в условиях высокой волатильности на финансовых рынках такие действия могут расцениваться как дестабилизация финансовой системы России и курса рубля".

Представитель банка заявил Forbes, что все материалы в отношении тех, кто получил необоснованный доход, переданы в "компетентные органы". Других деталей в банке не раскрыли.

Как сообщал УНИАН, в России до сих пор после вторжения в Украину в обменниках нет доллара, но граждане РФ радуются падению официального курса "зеленого".

Так, официальный курс доллара упал до отметки ниже 90 рублей, хотя на обычных россиян это никак не повлияло.

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