Уже в 2022 году сотни тысяч семей получат возможность утеплить свои квартиры и значительно улучшить качество своего жилья.

Кабинет министров заложил в государственном бюджете на 2022 год в редакции законопроекта №6000 около 30 млрд грн на обеспечение граждан жильем и его термомодернизацию.

Об этом говорится в материалах, опубликованных на официальном сайте парламента.

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В законопроекте предусмотрена возможность пополнения уставного капитала ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" на сумму до 30 млрд грн путем обмена акций на облигации внутреннего государственного займа.

Указанное позволит продолжить реализацию финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем с участием этой компании. Кроме того, будет расширен круг потребителей услуг по повышению энергоэффективности потребления энергоресурсов и реализованы проекты по повышению энергоэффективности и энергосбережения в жилом секторе, в частности термомодернизация зданий и помещений и тому подобное.

"Это позволит государству застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы и получить настоящую энергетическую независимость. Уже в 2022 году сотни тысяч семей получат возможность утеплить свои квартиры и значительно улучшить качество своего жилья", - говорится в документе.

Госбюджет на 2022 год:

Верховная Рада 2 ноября 2021 года приняла в первом чтении законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

Согласно принятому документу, доходы госбюджета были предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы - 1,442 трлн грн. Дефицит бюджета - 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП), что составляет 188 млрд грн.

Рост экономики ожидается на уровне 3,8%. На обслуживание госдолга заложено 181,4 млрд грн, погашение - 393,3 млрд грн. Среднемесячная зарплата составит 15 тыс. 300 грн. Потребительская инфляция достигнет 6,2%. Среднегодовой курс заложен на уровне 28,6 грн за доллар.

1 декабря 2021 года Кабинет министров Украины увеличил доходную и расходную части государственного бюджета на 2022 год в редакции законопроекта №6000 ко второму чтению на 55 млрд грн (до 1,322 трлн грн) и 55,5 млрд грн (до 1,521 трлн грн) соответственно.

1 декабря, президент Владимир Зеленский во время ежегодного послания в зале парламента заявил, что Украина в 2022 году начинает масштабную программу "Большая термомодернизация", что позволит застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоносители.

Автор: Анна Бредихина