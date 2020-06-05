Гривня седьмой день подряд укрепляется к доллару

Гривня по официальному курсу седьмой день подряд укрепляется к доллару - до 26,60 грн/долл.

Национальный банк Украины на вторник, 9 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,60 грн/долл., то есть гривня седьмой день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 10 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,15 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 15:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,58/26,60 грн/долл., к евро – 30,12/30,15 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 5 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,70 грн/долл., то есть гривня шестой день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 5 копеек.

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