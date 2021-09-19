Премьер отметил, что уже получено заявок на 2 миллиарда долларов.

Инвесторы уже подали заявки почти на 2 миллиарда долларов по закону "инвестнянь". В основном это промышленные проекты.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

По его словам, UkraineInvest получил заявки почти на 2 миллиарда долларов, из них:

агропереработка – девять проектов на сумму 534 миллиона долларов;

в целом перерабатывающая промышленность и производство - девять проектов на сумму 516 миллионов долларов.

Читайте такжеКабмин утвердил проект госбюджета-2022Кроме того, политик отметил, что в планах еще пять логистических проектов на сумму 531 миллионов долларов, а также транспортных и туристических проектов еще на 138 миллионов долларов.

"Соответствующие инициативы - это только начало реализации новой инвестиционной стратегии Правительства", - подытожил Шмыгаль.

Закон об "инвестиционных нянях": что известно

В декабре 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, так называемый законопроект об "инвестиционных нянях".

Законом предусмотрена поддержка как украинских, так и иностранных инвесторов, реализующих проекты с объемом инвестиций от 20 млн евро, в сферах перерабатывающей промышленности (кроме деятельности по производству и обороту табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков), добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых (кроме каменного и бурого угля, сырой нефти и природного газа), транспорта, обращения с отходами, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики, образования, научной и научно-технической деятельности, искусства, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, курортно-рекреационной сферы.

Также, согласно закону, инвестор должен создать не менее 80 новых рабочих мест со средней заработной платой работников, размер которой не менее чем на 15% превышает размер заработной платы по соответствующему виду деятельности в регионе, где планируется к реализации проект.

Такие инвесторы получают прямой договор с правительством и пакет стимулов. Так, государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме налоговых и таможенных льгот или обеспечения объектами смежной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Важно отметить, что общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от планового объема инвестиций по проекту.

2 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом этот законопроект. Документ поддержали 246 народных депутатов.

Автор: Анастасия Горбачева