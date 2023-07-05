По словам Шмыгаля, местные бюджеты накопили более 150 млрд грн на своих счетах, поэтому имеют возможность финансировать водоканалы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца войны тарифы на водоснабжение и водоотведение не должны подниматься, несмотря на решение регулятора об их пересмотре.

Об этом Шмыгаль заявил в эфире телемарафона, отметив, что во время войны нельзя класть на плечи населения дополнительное финансовое бремя. "Да, как и тарифы на тепло и горячую воду, я уверен, что в Украине до конца военных действий не нужно возлагать на людей дополнительное бремя. Это тот компромисс, который местные бюджеты могут взять на себя", - сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что хотя Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) является независимым органом, который самостоятельно устанавливает тарифы, "во время войны власть должна действовать, как единое целое".

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По его словам, местные бюджеты накопили более 150 млрд грн на своих счетах, поэтому имеют возможность финансировать водоканалы.

"То есть местные бюджеты отдельных общин имеют возможности обеспечивать коммунальные предприятия, которые снабжают воду дополнительным финансированием и не поднимать тарифы для людей, чтобы не давать лишнего бремени для платежки и кошельки людей", - пояснил глава правительства.

Он также считает, что тариф на электричество для водоканалов не поднимался несмотря на заявления предприятий об этом.

Тарифы во время войны

29 июня НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на воду в два этапа: с 1 июля и с 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский жестко раскритиковал регулятора и назвал решение "позорным".

В среднем расценки за воду должны были вырасти на 32%, а платежка более чем на 60 грн.

1 июля Шмыгаль раскритиковал действия НКРЭКУ из-за повышения тарифов на воду и дал поручение.

3 июля стало известно, что НКРЭКУ отменила решение от 29 июня 2023 года о повышении тарифов.

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