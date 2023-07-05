Аукционы по продаже активов проходят в электронной системе "Прозорро.Продажи".

За январь-июнь 2023 года сумма успешных торгов по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, превысила 3 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования, отметив при этом, что значительного роста поступлений от продажи активов обанкротившихся банков не происходит, поскольку за последние годы количество выведенных участников рынка значительно уменьшилось, что характеризуется более устойчивой и стабильной банковской системой.

Соответственно, в фонд поступает меньше активов, которые они могут реализовывать и при этом уменьшается количество выплат компенсаций гражданам, которые необходимо осуществлять в случае вывода банка с рынка, в котором украинцы открыли депозиты.

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Среди последних проданных лотов - ТРЦ "Магелан", кредитный портфель физических лиц банка "Аркада" и коммерческая недвижимость в областных центрах.

"В июне успешно состоялись 62 аукциона по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, на сумму почти 735 млн грн. Таким образом общая сумма успешных торгов за первые шесть месяцев 2023 года превысила 3,1 млрд грн", - сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования.

Аукционы по продаже активов проходят в электронной системе "Прозорро.Продажи". Каждый желающий может принять участие в торгах, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, выставленному на торги, а также России или лиц, связанных с государством-агрессором. Победителем аукциона становится участник, который предложит самую высокую цену за лот.

Средства от продажи активов банков идут на погашение задолженностей перед кредиторами банка, в том числе граждан и бизнеса, которые держали средства на счетах соответствующего банка.

Банковская система Украины во время войны

Всего за прошлый год Фонд провел более 300 результативных аукционов с общей ценой реализации лотов 2,4 млрд грн.

В октябре 2022 года Верховная Рада разрешила национализацию системных банков в условиях войны, приняв Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно особенностей вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения".

По состоянию на 1 апреля 2023 года всего пять банков из 65 платежеспособных учреждений были убыточными. Платежеспособные банки в I квартале 2023 года получили 34 млрд грн чистой прибыли против 152 млн грн убытка в I квартале 2022 года.

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