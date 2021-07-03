Украинское мороженое стало запрещенным в РФ / фото pixabay.com

Россия расширила перечень продуктов, которые запрещены для ввоза на территорию РФ из Украины.

Об этом сказано в постановлении российского правительства.

В документе, который подписали еще 28 июня, расширяется перечень продуктов, которые нельзя ввозить на территорию России из Украины. 

В перечень запрещенных продуктов попали мороженое и прочие виды пищевого льда, минеральная вода, газированные воды с добавлением сахара или других подсластителей, готовые супы, бульоны и заготовки для их приготовления.

Читайте такжеИз-за России падает спрос на украинские ценные бумаги-Гетманцев

Что Россия запретила ввозить из Украины

Нельзя ввозить на территорию России из Украины:

  • ячмень;
  • пальмовое масло и его фракций в таре массой нетто 20 тонн;
  • готовые и консервированные мясные продукты;
  • мясные субпродукты;
  • готовые и консервированные ракообразные;
  • необезжиренная какао-паста;
  • макаронные изделия;
  • попкорн;
  • мороженое;
  • сахар;
  • продукты типа мюсли на основе необжаренных хлопьев из зерна;
  • томатный кетчуп и другие томатные соусы:
  • майонез;
  • продукты для приготовления соусов;
  • жмых;
  • продукты, которые используют на корм скоту;
  • некоторые виды лесоматериалов и упаковочной тары.

Что этому предшествовало

В декабре 2018 года Россия запретила ввоз на свою территорию ряда товаров, страной происхождения которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора