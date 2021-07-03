Изменения внесли в постановление от 29 декабря 2018 года.

Россия расширила перечень продуктов, которые запрещены для ввоза на территорию РФ из Украины.

Об этом сказано в постановлении российского правительства.

В документе, который подписали еще 28 июня, расширяется перечень продуктов, которые нельзя ввозить на территорию России из Украины.

В перечень запрещенных продуктов попали мороженое и прочие виды пищевого льда, минеральная вода, газированные воды с добавлением сахара или других подсластителей, готовые супы, бульоны и заготовки для их приготовления.

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Что Россия запретила ввозить из Украины

Нельзя ввозить на территорию России из Украины:

ячмень;

пальмовое масло и его фракций в таре массой нетто 20 тонн;

готовые и консервированные мясные продукты;

мясные субпродукты;

готовые и консервированные ракообразные;

необезжиренная какао-паста;

макаронные изделия;

попкорн;

мороженое;

сахар;

продукты типа мюсли на основе необжаренных хлопьев из зерна;

томатный кетчуп и другие томатные соусы:

майонез;

продукты для приготовления соусов;

жмых;

продукты, которые используют на корм скоту;

некоторые виды лесоматериалов и упаковочной тары.

Что этому предшествовало

В декабре 2018 года Россия запретила ввоз на свою территорию ряда товаров, страной происхождения которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.

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Автор: Олег Давыгора