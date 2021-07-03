Россия расширила перечень продуктов, которые запрещены для ввоза на территорию РФ из Украины.
Об этом сказано в постановлении российского правительства.
В документе, который подписали еще 28 июня, расширяется перечень продуктов, которые нельзя ввозить на территорию России из Украины.
В перечень запрещенных продуктов попали мороженое и прочие виды пищевого льда, минеральная вода, газированные воды с добавлением сахара или других подсластителей, готовые супы, бульоны и заготовки для их приготовления.
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Что Россия запретила ввозить из Украины
Нельзя ввозить на территорию России из Украины:
- ячмень;
- пальмовое масло и его фракций в таре массой нетто 20 тонн;
- готовые и консервированные мясные продукты;
- мясные субпродукты;
- готовые и консервированные ракообразные;
- необезжиренная какао-паста;
- макаронные изделия;
- попкорн;
- мороженое;
- сахар;
- продукты типа мюсли на основе необжаренных хлопьев из зерна;
- томатный кетчуп и другие томатные соусы:
- майонез;
- продукты для приготовления соусов;
- жмых;
- продукты, которые используют на корм скоту;
- некоторые виды лесоматериалов и упаковочной тары.
Что этому предшествовало
В декабре 2018 года Россия запретила ввоз на свою территорию ряда товаров, страной происхождения которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.
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