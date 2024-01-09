Александр Каленков акцентировал, что стабильное развитие страны – это часть пути к победе, ведь именно работающая экономика дает возможность финансировать нашу армию.

Чиновники должны смотреть на экономическую ситуацию в стране максимально широко и прогнозировать ее развитие или упадок, а не концентрироваться на кратковременной выгоде от повышения тарифов государственных монополий. Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"У нас, к сожалению, чиновник от Минтранса думает только о том, как закрыть дыру в финплане Укрзализныци. Причем думает не о том, как повысить эффективность работы компании, а как зайти на рынок и повысить тарифы. И чиновники каждого из ведомств не думают об общей картине – о том, как повышение тарифов отразится на экономическом росте или на падении. Они чаще всего смотрят на очень краткосрочные цели. А думать нужно о том, как сохранить нашу промышленность и экономику до победы", - подчеркнул Каленков.

Он акцентировал, что стабильное развитие страны – это часть пути к победе, ведь именно работающая экономика дает возможность финансировать нашу армию. Поэтому любое решение, которое отразится на ее состоянии, должно широко обсуждаться с привлечением экспертов и участников рынка.

Видео дня

"Мы должны восстанавливать Украину за счет нашей промышленности, нашей экономики и трудовых ресурсов. Поэтому решения о повышении тарифов госкомпаний должно приниматься с как можно более широким вовлечением экспертов, чиновников, и клиентов этих компаний. Чем шире будет дискуссия, тем с больших сторон можно подойти к проблеме и увидеть, как тарифная политика повлияет на баланс компаний не только в этом году, но и в следующем", - уверен Каленков.

Как пример он привел Укрзализныцю, у которой в 2022 году товарооборот уменьшился в два раза. Но если компенсировать убытки повышением тарифов, то товарооборот падает еще больше, и так закручивается спираль.

"То же самое и в энергетике. Здесь государству нужно принимать решение, как вести себя в среднесрочной перспективе с тарифами населения и зеленой энергетикой, как реструктуризировать долги Укрэнерго. Это все долгосрочные государственные решения. Да, во время большой войны сложно планировать долгосрочно. Но если не делать это сейчас, то мы просто можем не сохранить промышленность и экономику до победы", - резюмировал Каленков.

Как известно, НКРЭКУ повысила тариф Укрэнерго на услуги по передаче электроэнергии с 1 января 2024 года до 528,57 грн/МВт-час. Также был повышен тариф на диспетчерское управление до 104,57 грн/мВт-ч.