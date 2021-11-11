В Херсоне задержали депутата, который занялся лоббизмом / фото npu.gov.ua

В Херсоне задержали депутата областного совета, который за 300 тыс. гривень обещал владельцу рекламного агентства пролоббировать продажу LED-экрана для местного аэропорта по завышенной стоимости.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что в июле Херсонский областной совет рассматривал вопрос о приобретении LED-экрана для аэропорта.

"Владелец агентства выразил готовность продать экран, но его не устраивала цена, предложенная советом. Он обратился к депутату Херсонского облсовета, который является членом бюджетной комиссии, чтобы тот помог увеличить цену хотя бы до себестоимости LED-экрана", – говорится в сообщении.

Депутат сказал, что может "договориться" об увеличении цены вдвое, но владелец рекламного агентства должен заплатить ему за это 300 тыс. грн.

В Херсоне задержан депутат, который пообещал решить один вопрос за сотни тысяч гривень / фото npu.gov.ua

При этом он отметил, что часть денег якобы будет передана правоохранителям, чтобы они не заметили внезапного подорожания.

9 ноября депутата задержали сразу после получения всей суммы.

Читайте такжеРешение земельного вопроса за десятки тысяч долларов: на Киевщине чиновника поймали на взятке (фото)Решается вопрос относительно сообщения депутату о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет. Также устанавливается причастность к совершению преступления работников правоохранительных органов.

В Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины уточнили, что в случае принятия облсоветом решения, которое пытался пролоббировать указанный депутат, закупка системы стоила бы 950 тысяч грн, вместо 400. Соответственно бюджету были бы нанесены убытки на сумму разницы в цене необходимого оборудования.

Ранее в управлении СБУ в Одесской области сообщили, что была разоблачена схема хищения средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19, чиновниками отдела здравоохранения Черноморского городского совета.

Правоохранители выяснили, что украдена почти половина средств, выделенных на закупку защитных масок в начале пандемии (началась в марте 2020-го).

Автор: Светлана Макринская