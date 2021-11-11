Задержанному грозит восемь лет тюрьмы, сообщили правоохранители.

В Херсоне задержали депутата областного совета, который за 300 тыс. гривень обещал владельцу рекламного агентства пролоббировать продажу LED-экрана для местного аэропорта по завышенной стоимости.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что в июле Херсонский областной совет рассматривал вопрос о приобретении LED-экрана для аэропорта.

"Владелец агентства выразил готовность продать экран, но его не устраивала цена, предложенная советом. Он обратился к депутату Херсонского облсовета, который является членом бюджетной комиссии, чтобы тот помог увеличить цену хотя бы до себестоимости LED-экрана", – говорится в сообщении.

Депутат сказал, что может "договориться" об увеличении цены вдвое, но владелец рекламного агентства должен заплатить ему за это 300 тыс. грн.

При этом он отметил, что часть денег якобы будет передана правоохранителям, чтобы они не заметили внезапного подорожания.

9 ноября депутата задержали сразу после получения всей суммы.

Читайте такжеРешение земельного вопроса за десятки тысяч долларов: на Киевщине чиновника поймали на взятке (фото)Решается вопрос относительно сообщения депутату о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет. Также устанавливается причастность к совершению преступления работников правоохранительных органов.

В Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины уточнили, что в случае принятия облсоветом решения, которое пытался пролоббировать указанный депутат, закупка системы стоила бы 950 тысяч грн, вместо 400. Соответственно бюджету были бы нанесены убытки на сумму разницы в цене необходимого оборудования.

Ранее в управлении СБУ в Одесской области сообщили, что была разоблачена схема хищения средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19, чиновниками отдела здравоохранения Черноморского городского совета.

Правоохранители выяснили, что украдена почти половина средств, выделенных на закупку защитных масок в начале пандемии (началась в марте 2020-го).

Автор: Светлана Макринская