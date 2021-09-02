Также металлургическая отрасль создает новые рабочие места и обеспечивает приток валюты в страну.

Развитие металлургической отрасли в Украине дает толчок развивать еще 4-5 отраслей экономики, параллельно обеспечивая приток валюты в страну.

Такое мнение высказал политолог Николай Давыдюк, говорится в сюжете "5 канала".

"Исторически так сложилось, еще со времен Союза... Это (металлургия – ред.) та отрасль, которая помогает стране наполнять бюджет. Ну и понятно, что создает большое количество – сотни тысяч – рабочих мест граждан, которые задействованы в этой области. Ну и тоже важно, что это внешние рынки. Это приток долларового кэша в страну. Они работают на внешних рынках. Более того, они еще и создают инфраструктуру. Развитие металлургии позволяет за собой развивать еще 4-5 отраслей экономики", – уточняет политолог Николай Давидюк.

По мнению экспертов, такая динамика и показатели дают уверенность в выполнении заложенных в главной смете маяков. А, главное, Украина сможет безболезненно рассчитаться с долгами. Ведь, как сообщается, только в сентябре правительству на это понадобится более 100 млрд, а до конца года – более 250 млрд грн.

В частности, крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания "Метинвест" в І полугодии выплатила в бюджет более 500 млн долларов налогов и сборов, что уже традиционно подчеркнуло ее статус лидера среди частных компаний по объемам налоговых отчислений.

Автор: Григорий Бондарь