Зеленский прибыл в Раду и призвал принять закон о банковском регулировании

Закон рассматривается во время сегодняшнего внеочередного заседания Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский прибыл на внеочередное заседание Рады 13 мая и призвал Раду поддержать законопроект о банковском регулировании.

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«Я думаю, что и так вопрос банковского закона затянулся… Есть вопрос защиты нашей экономики. Я думаю, что в течение моей каденции и вашей каденции будет несколько важных исторических законопроектов, которые должны объединять всю страну и все партии. Я хотел, чтобы так прошло сегодня голосование. Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект, который должен защитить украинскую экономику», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).

Законопроект предусматривает неотвратимость процесса вывода банка с рынка, поскольку соответствующее решение Национального банка нельзя будет отменить или приостановить по решению суда.

В то же время, четко определяются предпосылки и процедура получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, если они докажут в суде незаконность решения НБУ.

В законопроект ко второму чтению было подано 16 тыс. 586 поправок.

30 апреля Верховная Рада приняла решение о применении особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении, предусмотренной статьей 119-1 закона "О Регламенте Верховной Рады", при рассмотрении во втором чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).