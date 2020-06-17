Программа деятельности правительства рассчитана на четыре года – Шмыгаль

Профильный комитет на сегодняшнем заседании не поддержал данный документ.

Срок действия доработанной программы деятельности правительства рассчитан на четыре года - до конца работы Верховной Рады нынешней каденции.

Об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя документ.

"Дедлайны будут в программе действий правительства. Сама программа рассчитана на срок работы этого созыва Верховной Рады. Это программа ориентировочно четырехлетняя, можем говорить так», - сказал он.

Читайте такжеОтказаться от денег МВФ: в Минфине назвали стратегическую задачу ведомства

Как сообщил УНИАН, 4 июня Верховная Рада отправила программу деятельности правительства на доработку. Первый вариант программы народные депутаты изрядно раскритиковали и сравнили с рефератом. Без утверждения программы деятельности у Кабинета министров не будет годового иммунитета.

12 июня Кабмин утвердил доработанную программу своей деятельности и направил её на рассмотрение народным депутатам.

Комитет Рады по вопросам экономического развития 17 июня не поддержал программу, рекомендовав парламенту самому определиться по поводу документа во время голосования на заседании в сессионном зале.

18 июня Верховная Рада рассмотрит этот документ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram