При этом очень важно, что прибыльный бизнес оставляет деньги в Украине и улучшает ее экономику.

Наиболее прибыльными отраслями экономики в Украине на данный момент являются продажа стали и чугуна.

Об этом заявил политолог Павел Охотин, сообщает "24 канал".

"Основной отраслью, которая сейчас дает прибыль – является продажа стали и чугуна. Прибыли в этой области, когда они идут в страну, они тянут и другие сферы за собой. Ярким примером, наверное, можно назвать "Метинвест", – сказал Охотин.

При этом он отметил, что когда компания вышла в прибыль, она сразу начала выплачивать свои долги и активно инвестировать в улучшение своего производства.

В целом, отмечает издание, украинский бизнес в 2021 году улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. Так, по данным Национального банка, индекс ожиданий деловой активности показал самое высокое значение с октября 2019 года.

Как отметили в НБУ, такому росту способствует высокий потребительский спрос, внешняя конъюнктура, а также оживление инвестиционной деятельности.

При этом одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине является именно группа "Метинвест". Только за первое полугодие компания перечислила в бюджет пол миллиарда долларов налога на прибыль и инвестировала в развитие более 600 миллионов. Кроме того, как указано в финансовом отчете, "Метинвест" на треть больше, чем в 2020 году, нарастил объем капитальных инвестиций и почти наполовину – капиталовложения в проекты поддержки.

Автор: Григорий Бондарь