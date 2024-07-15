Александр Охрименко рекомендует позаботиться о выживании зимой.

Многие украинцы обеспокоены ситуацией на валютном рынке. Эксперты дали несколько советов о том, стоит ли на этой неделе избавляться от доллара и евро.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что отказываться от гривни, как от источника дохода, еще рано, ведь ожидаемая девальвация украинской валюты в этом году будет менее 10%.

"Было в январе 38,5 грн/доллар, в декабре может быть 42, это около 9%, которые можно заработать на росте курса доллара. А гривневые депозиты приносят прибыль в среднем более 10% годовых, государственные ценные бумаги – до 14% годовых", - объяснил эксперт в коментарии ТСН.

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В свою очередь финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщил, что открывать новые вклады в банках становится все менее выгодно, но и с покупкой валюты не стоит спешить ближайшую неделю, а то и две. Он считает, что курс доллара может упасть ниже 41 гривни.

При этом президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко указал, что сейчас можно покупать валюту в расчете на рост курса в 2026 году, когда, по прогнозам, доллар достигнет отметки более 46 гривень. Он рекомендовал в ближайшие 6-9 месяцев вложить деньги в то, что пригодиться для выживания зимой, в том числе горючее для генераторов.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что на текущей неделе можно ожидать дальнейшего роста как официального курса свыше 41 грн/доллар, так и межбанковского, а наличный курс будет постепенно приближаться к 41,6-41,8 грн/доллар в продаже.

При этом финансовый аналитик Андрей Шевчишин указал, что курс доллара подымается еще и из-за новых решений НБУ.

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