Киев может задержать зарплаты и вернуться к эмиссии денег, если финансирование со стороны США и ЕС прекратится

По мнению экономистов и украинских чиновников, если помощь из США или Европы не поступит, деньги у Украины закончатся в течение нескольких месяцев. Киев будет вынужден пойти на болезненные экономические меры для поддержания работы правительства.

Издание Wall Street Journal пишет, что США и Европейский союз, крупнейшие финансовые спонсоры Украины, пообещали Киеву миллиарды долларов в виде новой финансовой и военной помощи. Но обещания обеих стран были сорваны из-за междоусобиц в Вашингтоне и Брюсселе. Хотя политические лидеры настаивают на том, что эти пакеты помощи в конечном итоге будут приняты, для Украины критически важно время.

В этом году страна столкнется с финансовым дефицитом в размере более 40 миллиардов долларов, что немного меньше, чем в 2023 году. Ожидалось, что финансирование от США и ЕС покроет около 30 миллиардов долларов из этой суммы. Эти деньги необходимы для поддержания работы правительства и используются для финансирования зарплат, пенсий и субсидий населению.

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Украина ищет деньги внутри страны

Украина ввела налог на прибыль банков, перераспределила часть налоговых поступлений и увеличила объем внутренних заимствований, которые должны покрыть бюджетные расходы до февраля, по данным Министерства финансов Украины.

"Эти меры имеют ограниченный эффект", - сказала Ольга Зыкова, заместитель министра финансов Украины. По ее словам, "все наши партнеры разделяют чувство срочности" в отношении дальнейшего финансирования.

Правительство может быть вынуждено принять дополнительные меры по сохранению наличности, если помощь не поступит быстро. Задержки с предоставлением военной помощи также нанесут удар по боевым действиям Украины, которые застопорились после неудачного контрнаступления.

Тогда Киев сможет выиграть еще несколько месяцев, задерживая зарплаты или занимая еще больше у собственных банков и внутренних инвесторов. В конце концов, Киев может быть вынужден печатать деньги - стратегия, которая привела к экономическому коллапсу в таких странах, как Венесуэла.

Украинцы опасаются, что недавние неудачи предвещают новые неприятности. Обсуждения с международными партнерами начали фокусироваться на том, как Украина может достичь финансовой самодостаточности, поскольку война затягивается уже третий год.

Стабильность экономики - залог способности Украины продолжать борьбу. Гораздо более крупная российская экономика пострадала от западных санкций, но затем восстановилась, после того как Москва нашла новых покупателей на свою нефть и сосредоточила внутренние ресурсы на военном производстве.

Без экономической стабильности "воевать со страной, которая больше Украины и имеет гораздо больше живой силы, будет очень тяжело", - говорит Елена Билан, главный экономист украинского инвестиционного банка Dragon Capital. "Если бюджета не хватает на выплату пенсий и зарплат, то, где взять деньги на покупку боеприпасов?"

Некоторые украинские экономисты не решаются прогнозировать, как долго Украина сможет продержаться без иностранной помощи, опасаясь, что это еще больше подорвет доверие западных партнеров

"С нашей точки зрения, мы должны избегать построения красивых сценариев того, как Украина может выжить, иначе мы не сможем есть в течение трех месяцев", - сказала Наталия Шаповал, глава Института KSE, аналитического центра при Киевской школе экономики.

Опасения по поводу финансовой стабильности Украины оказывают давление на национальную валюту, гривну. В декабре центральный банк потратил 3,6 миллиарда долларов на поддержку валюты, что стало крупнейшей месячной интервенцией с первых дней войны.

Помощь США и Брюсселя

С момента вторжения России в феврале 2022 года на США и ЕС пришлось около 70% финансовой помощи, полученной Украиной. Киев думал, что получит новое финансирование от этих двух партнеров в начале этого года.

Вместо этого пакет помощи ЕС на сумму 50 миллиардов евро или эквивалент около 55 миллиардов долларов за четыре года был заблокирован премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, поддерживающим тесные связи с Россией. Политики ЕС надеются, что саммит в Брюсселе 1 февраля принесет прорыв. Если этого не произойдет, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок готов обойти Венгрию и продолжить финансирование.

Тем временем республиканцы, добивающиеся изменений в пограничной политике США, заблокировали пакет помощи США на 60 миллиардов долларов. На прошлой неделе Белый дом дал понять, что готов пойти на уступки по вопросам иммиграции, чтобы разблокировать помощь Украине и Израилю. Но сделка, которая разрабатывается в Сенате, по-прежнему сталкивается с серьезными препятствиями на Капитолийском холме, где республиканцы выдвигают более жесткие требования.

На прошлой неделе на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский привел доводы в пользу продолжения финансовой поддержки, сказав: "Укрепите нашу экономику, и мы укрепим вашу безопасность".

Как решить проблему и где взять деньги

Украина может собрать 8 миллиардов долларов и сбалансировать свой бюджет за первые три месяца года, используя остатки финансирования с 2023 года, откладывая зарплаты и другие некритичные расходы, а также увеличивая внутренние займы, оценивает Билан.

Япония, как ожидается, выделит 1,5 миллиарда долларов в качестве бюджетной помощи в этом месяце, а 4,5 миллиарда евро ожидаются от ЕС в марте в качестве промежуточного кредита, по данным Института KSE.

Киев тратит почти все доходы на оборону, и эти расходы, вероятно, станут еще больше, поскольку в этом году он попытается мобилизовать сотни тысяч новых военнослужащих. Отправка одного солдата на передовую обходится Украине в 1 миллион гривен в год, что эквивалентно примерно 26 тысячам долларов, говорит Шаповал из Института KSE.

Шаповал ожидает, что Украина будет вынуждена вернуться к печатанию денег, что поставит под угрозу как экономическую стабильность, так и поддержку со стороны таких кредиторов, как Международный валютный фонд.

В первый год войны Украина в значительной степени полагалась на так называемое монетарное финансирование в ожидании западной помощи, которая часто задерживалась. Центральный банк покупал облигации у министерства финансов, обеспечивая правительство наличными. Экономисты обычно не одобряют такие действия. Это может подстегнуть инфляцию, подорвать стоимость валюты и заставить граждан и инвесторов потерять веру в экономику.

Другие варианты действий Украины чреваты для Зеленского потенциально тяжелыми политическими издержками. Задержка пенсионных выплат или сокращение субсидий на такие расходы, как оплата счетов за электроэнергию, усилит недовольство среди бедных слоев населения Украины, а ограничение расходов на импорт может вызвать недовольство среди более состоятельных украинцев, которые по-прежнему покупают такие вещи, как иностранные автомобили и косметику.

"С экономической точки зрения, печатание денег - это крайняя мера. С политической точки зрения - это мера первой очереди", - говорит Шаповал. "Это так привлекательно с политической точки зрения. Просто и легко".

В долгосрочной перспективе Украина и ее партнеры обсуждают, как сделать военные действия самодостаточными, в том числе за счет повышения налогов и наращивания внутреннего военного производства.

"Мы признаем, что нам необходимо увеличить наши возможности, как финансовые, так и военные", - сказала Зыкова, заместитель министра финансов. По ее словам, правительство увеличивает финансирование производства оружия и беспилотников.

США и их партнеры также изучают возможность использования части замороженных резервов российского центрального банка в размере 300 миллиардов долларов для выделения кредитов Украине.

Экономисты предупреждают, что эти усилия могут занять годы, прежде чем принесут плоды. Тем временем экономический прогресс Украины подрывается нестабильной западной помощью, говорит Маттео Патроне, глава операций Европейского банка реконструкции и развития в Украине.

По данным центрального банка, в 2023 году рост украинской экономики составил около 5 %. Годовой уровень потребительской инфляции вырос на 5,1% в декабре, резко снизившись с 26% в начале 2023 года.

Помощь США для Украины - последние новости

Президент США Джо Байден выступил с жестким заявлением в адрес Конгресса из-за бездействия в отношении Украины.

В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Белый дом не выполняет обязательств по оказанию помощи Украине. Он отметил, что республиканцы ежедневно оказывают давление на Белый дом, "чтобы получить ответы на критические вопросы, которые есть у американского народа, и мы должны это знать".

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